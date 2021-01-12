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    Главная / Торги / Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845389Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для видеонаблюдения МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009845389

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 17:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    ТЗ.docx

    НМЦК.xls

    Выписка_Итогового_протокола_поставка_оборудования_для_видео_наблюдения.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Юридический адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Контактный телефон

    +7 495 631-81-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zolin.pv@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золин Петр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845389Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для видеонаблюдения Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Начальная цена

    98 337,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Адрес местонахождения

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    26.40

    Производство бытовой электроники

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828201/name/600157e9d9c544.15802910

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бытовой электроники"

    Кол-во: 1.00000

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