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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009845389
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.12.2020 17:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Почтовый адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Контактный телефон
+7 495 631-81-32
Факс
--
Адрес электронной почты
zolin.pv@zvezdnyj.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золин Петр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для видеонаблюдения
Начальная цена
98 337,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Адрес местонахождения
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
26.40.33.190
26.40
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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