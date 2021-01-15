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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката и металлоизделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.12.2020 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,
Почтовый адрес
420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8
Контактный телефон
+7 903 062-96-78
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_pgkh@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришунин Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Казань, ул. Родины д. 8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката и металлоизделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 20:00 GMT +315.01.2021 20:0015.01.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката и металлоизделийКазань, ул. Родины д. 8
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 08:3018.01.2021 08:3018.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060373Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката и металлоизделийКазань, ул. Родины д. 8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката и металлоизделий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,
420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8
25.11.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 637
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