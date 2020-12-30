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    Главная / Торги / Предоставление услуг по аренде футбольного поля

    Предоставление услуг по аренде футбольного поля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060368Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по аренде футбольного поляМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060368

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    299

    Наименование закупки

    Предоставление услуг по аренде футбольного поля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сопроводительное_письмо.doc

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг по аренде футбольного поля

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060368Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по аренде футбольного поляМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по аренде футбольного поля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    68.20.12.000

    Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "товар"

    Кол-во:

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