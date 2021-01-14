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    Главная / Торги / электрооборудование

    электрооборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060365Дата и время окончания срока приема заявок электродвигатель 250 квтКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060365

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    электрооборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    оферта_двигатель.docx

    ГП060365_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-20 доб. 7165

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Andrey.Klepikov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепиков Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатель 250 квт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 11:00 GMT +314.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060365Дата и время окончания срока приема заявок электродвигатель 250 квтКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 11:0014.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060365Дата и время вскрытия заявок электродвигатель 250 квтКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.02.202118.02.2021 11:0018.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060365Подведение итогов не позднее электродвигатель 250 квтКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатель 250 квт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.11.25.000

    Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт

    31.62.99.000

    Услуги по производству прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842696/name/601bd17c5f0ac6.88566174

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "электрооборудование"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    02.03.2021 12:08(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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