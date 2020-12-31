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Номер извещения
ГП060376
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13244
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Denis.Emelyanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Емельянов Денис Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 18:30 GMT +331.12.2020 18:3031.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060376Дата и время окончания срока приема заявок Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГМосква
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 18:0020.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060376Подведение итогов не позднее Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно формату оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельский морской торговый портРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.12.14.120
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 3
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