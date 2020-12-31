Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГ

    Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 18:3031.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060376Дата и время окончания срока приема заявок Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060376

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 17:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_6VFD6116AN_331.pdf

    Приложение 3 Тех. предложение

    Приложение 1 Заявка на участие

    RCAC25DD4X3789.pdf

    Фото_RCAC25DD4X3789.pdf

    Требования к поставке

    Договор

    ИНСТРУКЦИЯ

    Фото_3_6VFD6116AN_331.pdf

    ГП060376_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13244

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Denis.Emelyanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Емельянов Денис Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 18:30 GMT +331.12.2020 18:3031.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060376Дата и время окончания срока приема заявок Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 18:0020.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060376Подведение итогов не позднее Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060376Подведение итогов не позднее Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клапаны торговой марки Goyen для нужд ОАО Ямал СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно формату оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельский морской торговый портРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.12.14.120

    Пневмоклапаны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830973/name/6007dab3b665b8.93461425

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пилотный бокс 3-6VFD6116AN-331 Goyen"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Мембранный клапан RCAC25DD4X/3789 Goyen"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211083087
    Химические реагенты для очистки воды на 2022 г.
    Химические реагенты для очистки воды на 2022 г.
    593270
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 935 014
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084781
    Поставка модулей мониторинга коммунальных машин
    Поставка модулей мониторинга коммунальных машин
    594183
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 260 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084777
    Поставка электроустановочных изделий и устройств
    Поставка электроустановочных изделий и устройств
    594153
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 68143,41 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    6 814 341
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084769
    Поставка оборудования и комплектующих Керхер
    Поставка оборудования и комплектующих Керхер
    594223
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 820 610
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32211073339
    Определение поставщика для поставки шкафов для одежды металлических, стеллажей металлических, скамей гардеробных
    Определение поставщика для поставки шкафов для одежды металлических, стеллажей металлических,...
    592296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    649 360
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение № 32211084789
    Поставка пневмораспределителей
    Поставка пневмораспределителей
    594143
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    2 683
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32111010228
    Поставка пускорегулирующей аппаратуры (п. 356 ПЗ)
    Поставка пускорегулирующей аппаратуры (п. 356 ПЗ)
    582890
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    6 731 049
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение № 32211084845
    Поставка тележек
    Поставка тележек
    594246
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    600 410
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить