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    Главная / Торги / ГАЗЫ И ЖИДКОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

    ГАЗЫ И ЖИДКОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 11:5911.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845127Дата и время окончания срока приема заявок Газы и жидкости техническиеЭлистаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009845127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    047-2020-ЗПЭФ

    Наименование закупки

    ГАЗЫ И ЖИДКОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 16:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме___047_2020_ЗПЭФ.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме___047_2020_ЗПЭФ.docx

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме___047_2020_ЗПЭФ.docx

    Форма_описания_поставляемого_товара_047_2020_ЗПЭФ.xlsx

    Форма_коммерческого_предложения_047_2020_ЗПЭФ.xlsx

    Проект_договора_по_запросу_предложений_в_электронной_форме___047_2020_ЗПЭФ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА

    Юридический адрес

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,

    Почтовый адрес

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272

    Контактный телефон

    +7 84722 6-28-01 доб. 180

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@kalmgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базарбаева Наталья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Элиста

    Закупки и тендеры Республика Калмыкия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Газы и жидкости технические

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845127Подведение итогов не позднее Газы и жидкости техническиеЭлиста

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Газы и жидкости технические

    Начальная цена

    1 416 812,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА

    Адрес местонахождения

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272

    Классификатор ОКПД2

    20.14.11.126

    Ацетилен

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14.1

    Производство углеводородов и их производных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство углеводородов и их производных"

    Кол-во: 1610.00000

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    9 638 515
    Лоты:
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    Регион:
    Свердловская область
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