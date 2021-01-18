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    Главная / Торги / Поставка портативных компьютеров для нужд федерального государственного предприятия Центр «Звездный» (ФГУП Центр «Звездный»).

    Поставка портативных компьютеров для нужд федерального государственного предприятия Центр «Звездный» (ФГУП Центр «Звездный»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845137Дата и время окончания срока приема заявок Поставка портативных компьютеров для нужд федерального государственного предприятия Центр «Звездный» (ФГУП Центр «Звездный»). МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009845137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка портативных компьютеров для нужд федерального государственного предприятия Центр «Звездный» (ФГУП Центр «Звездный»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 16:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    НМЦД.XLS

    Извещение_о_внесении_изменений_ноутбуки.doc

    ТЗ_на_ноутбук_1.docx

    Извещение_основное.docx

    Выписка_Итогового_протокола_ноутбуки.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Юридический адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Контактный телефон

    +7 495 631-85-61

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pavlov.as@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка портативных компьютеров для нужд федерального государственного предприятия Центр «Звездный» (ФГУП Центр «Звездный»).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845137Подведение итогов не позднее Поставка портативных компьютеров для нужд федерального государственного предприятия Центр «Звездный» (ФГУП Центр «Звездный»). Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка портативных компьютеров для нужд федерального государственного предприятия Центр «Звездный» (ФГУП Центр «Звездный»).

    Начальная цена

    271 992,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Адрес местонахождения

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830514/name/6006cd818cca42.86582888

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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