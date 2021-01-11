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    Главная / Торги / Закупка услуг по устройству поста охраны № 2

    Закупка услуг по устройству поста охраны № 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845051Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по устройству поста охраны № 2 г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009845051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка услуг по устройству поста охраны № 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __4_Расчет_НМЦД.PDF

    __1_Извещение_ЗКЭФ_без_СМСП.docx

    __2_Проект_договора.doc

    __3_Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Изморин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по устройству поста охраны № 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 09:00 GMT +311.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845051Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по устройству поста охраны № 2 г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009845051Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по устройству поста охраны № 2 г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845051Подведение итогов не позднее Закупка услуг по устройству поста охраны № 2 г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по устройству поста охраны № 2

    Начальная цена

    240 554,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 1.00000

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