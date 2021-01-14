Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче жидких бытовых отходов с площадок хранения МТР для «Дивизион «Центр» (Направление ХМАО) в 2021 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП060362 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0053796-338-2020 Наименование закупки Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче жидких бытовых отходов с площадок хранения МТР для «Дивизион «Центр» (Направление ХМАО) в 2021 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение

Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23 Контактный телефон +7 958 439-70-62 Адрес электронной почты Datsenko.VA@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Долбнякова Виталина Аркадьевна Место рассмотрения заявок Ноябрьск Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче жидких бытовых отходов с площадок хранения МТР для «Дивизион «Центр» (Направл Дата и время окончания срока приема заявок 14.01.2021 12:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП060362 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче жидких бытовых отходов с площадок хранения МТР для «Дивизион «Центр» (Направл Ноябрьск Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче жидких бытовых отходов с площадок хранения МТР для «Дивизион «Центр» (Направл Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт