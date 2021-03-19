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    Главная / Торги / Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2021 14:0019.03.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060361Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060361

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования_к_участникам.pdf

    IMG_20201229_WA0002.jpg

    IMG_20201229_WA0004.jpg

    IMG_20201229_WA0009.jpg

    IMG_20201229_WA0012.jpg

    IMG_20201229_WA0014.jpg

    IMG_20201229_WA0011.jpg

    IMG_20201229_WA0001.jpg

    IMG_20201229_WA0010.jpg

    ТЗ_ТР_высоков_эл_двиг_Helmke.pdf

    Протокол_ценообразования_ОМЗ_Спецсталь.rtf

    IMG_20201229_WA0013.jpg

    IMG_20201229_WA0003.jpg

    IMG_20201229_WA0005.jpg

    IMG_20201229_WA0006.jpg

    IMG_20201229_WA0007.jpg

    IMG_20201229_WA0008.jpg

    Выписка_из_протокола_ТК28_электродвигатели_Helmke_и_500_кВт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7322

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Viktor.Andreev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Виктор Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2021 14:00 GMT +319.03.2021 14:0019.03.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060361Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2021 14:0019.03.2021 14:0019.03.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060361Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2021 17:0016.04.2021 17:0016.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060361Подведение итогов не позднее Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.04.202116.04.2021 17:0016.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060361Подведение итогов не позднее Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    10,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.14

    Услуги по ремонту электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Протокол_ценообразования_ОМЗ_Спецсталь.rtf

    13.04.2021

    ТЗ_ТР_высоков_эл_двиг_Helmke.pdf

    13.04.2021

    типовой_Договор_на_ремонт_оборудования.doc

    13.04.2021

    Требования_к_участникам.pdf

    13.04.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/926837/name/609f7591db5755.43055711

    15.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт с заменой обмоток высоковольтного электродвигателя Helmke DKK630-06-159 цеха №8 ООО "ОМЗ-Спецсталь""

    Кол-во: 1

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