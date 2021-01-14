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    Главная / Торги / Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий.

    Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844915Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009844915

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    320-20

    Наименование закупки

    Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 16:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__подведения_итогов.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 14:0026.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844915Подведение итогов не позднее Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий

    Начальная цена

    134 610,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    46.74.12.000

    Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74

    Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836461/name/60115da3582590.99247292

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во:

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • До 3 лет
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