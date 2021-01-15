"Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара Стоимость товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, техническую документацию, доставку Товара до базиса, указанного в Техническом задании, а также все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, связанные с поставкой Товара. Поставка Товара производится партиями по заявкам Покупателя. Заявка на Товар в произвольной форме направляется Поставщику на электронный адрес. Заявка должна быть принята в работу Поставщиком в течение 1 (Одного) рабочего дня, на основании заявки Покупателя Сторонами подписывается Спецификация. Срок поставки отдельной партии: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Спецификаций, если иное не указано в Спецификации. Период поставок: со дня подписания Договора по 31.03.2021 года. Количество поставок (партий) в период действия Договора: не более 3-х (трёх).