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    Главная / Торги / Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___7_от_21.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 952 325-67-30

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 08:00 GMT +315.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060358Дата и время вскрытия заявок Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 12:0021.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060358Подведение итогов не позднее Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    510 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    17 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика любым доступным способом до склада грузополучателя, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара Стоимость товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, техническую документацию, доставку Товара до базиса, указанного в Техническом задании, а также все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, связанные с поставкой Товара. Поставка Товара производится партиями по заявкам Покупателя. Заявка на Товар в произвольной форме направляется Поставщику на электронный адрес. Заявка должна быть принята в работу Поставщиком в течение 1 (Одного) рабочего дня, на основании заявки Покупателя Сторонами подписывается Спецификация. Срок поставки отдельной партии: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Спецификаций, если иное не указано в Спецификации. Период поставок: со дня подписания Договора по 31.03.2021 года. Количество поставок (партий) в период действия Договора: не более 3-х (трёх).
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Протокол о продлении срока подачи заявок до 15.01.2021

    12.01.2021

    Техническое задание

    12.01.2021

    Проект договора

    12.01.2021

    Извещение о проведении запроса котировок_продление срока подачи заявок до 15.01.2021

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833416/name/600aabff1512f8.55447605

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка трубных предохранителей натяжения для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 17

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