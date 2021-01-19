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    Главная / Торги / Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов

    Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850139Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009850139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК__19.2_21.pdf

    Извещение_ЦО.docx

    ДЗ_ЦО.docx

    Извещение об изменении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99 доб. 7250

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 10:00 GMT +319.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850139Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850139Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850139Подведение итогов не позднее Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов

    Начальная цена

    2 592 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты производятся ежемесячно за фактически выполненные работы на основании Акта сдачи-приемки работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки работ, счетов и счетов-фактур в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты их получения Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская область, г. Химки, международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    81.29.11

    Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.1

    Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840985/name/60193b48ad7732.14034958

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    20.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
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    Регион:
    Санкт-Петербург город
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