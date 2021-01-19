Выполнение работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на бортах воздушных судов

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты производятся ежемесячно за фактически выполненные работы на основании Акта сдачи-приемки работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки работ, счетов и счетов-фактур в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты их получения Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.Рассчитать логистику >