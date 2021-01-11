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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку табачных изделий и зажигалок в ассортименте

    На право заключения договора на поставку табачных изделий и зажигалок в ассортименте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845045Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачных изделий и зажигалок в ассортиментеАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009845045

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    102/2020-РЭФ

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку табачных изделий и зажигалок в ассортименте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 16:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_и_аукционная_документация_ТАБАК.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 224

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    d.volkov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табачных изделий и зажигалок в ассортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845045Подведение итогов не позднее Поставка табачных изделий и зажигалок в ассортиментеАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табачных изделий и зажигалок в ассортименте

    Начальная цена

    12 049 806,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Частью № 2. Аукционной документации «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 2. Аукционной документации «Техническое задание»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 3 Аукционной документации (Проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    46.35

    Услуги по оптовой торговле табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.35

    Торговля оптовая табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая табачными изделиями"

    Кол-во: 143460.00000

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