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    Главная / Торги / Выбор организации, способной выполнить комплекс работ по сносу и демонтажу Объектов Кемеровской нефтебазы и Объектов, расположенных за пределами площадки нефтебазы

    Выбор организации, способной выполнить комплекс работ по сносу и демонтажу Объектов Кемеровской нефтебазы и Объектов, расположенных за пределами площадки нефтебазы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060356Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по демонтажу Кемеровской нефтебазы АО «Газпромнефть-Терминал»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060356

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0048562-333-2020

    Наименование закупки

    Выбор организации, способной выполнить комплекс работ по сносу и демонтажу Объектов Кемеровской нефтебазы и Объектов, расположенных за пределами площадки нефтебазы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Контактный телефон

    +7 812 679-82-73

    Адрес электронной почты

    Soldatova.IV@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатова Иванна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по демонтажу Кемеровской нефтебазы АО «Газпромнефть-Терминал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.03.202108.03.2021 13:0008.03.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060356Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по демонтажу Кемеровской нефтебазы АО «Газпромнефть-Терминал»Санкт-Петербург

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по демонтажу Кемеровской нефтебазы АО «Газпромнефть-Терминал»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

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