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    Главная / Торги / «Поставка Горелочного устройства».

    «Поставка Горелочного устройства».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060357Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка Горелочного устройства». ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060357

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Поставка Горелочного устройства».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060357_second_parts_protocol.rtf

    Приложение__Форма_анкеты_участника_.docx

    Исх._562_3225_от_23.12.2020__Горелочное_устройство_.pdf

    ПКБИ_236.12_ОЛ.pdf

    Приложение__Форма_ценового_предложения__02.xlsx

    СЗ_450_577_26.11.20_ПКБИ_236.12_ОЛ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-16

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Oleg.Nevolin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Неволин Олег Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка Горелочного устройства».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060357Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка Горелочного устройства». Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060357Дата и время вскрытия заявок «Поставка Горелочного устройства». Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 08:0031.03.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060357Подведение итогов не позднее «Поставка Горелочного устройства». Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка Горелочного устройства».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/929648/name/60a4b1c39d6b76.80861879

    19.05.2021

    Исх._562_3225_от_23.12.2020__Горелочное_устройство_.pdf

    27.03.2021

    Приложение__Форма_ценового_предложения__02.xlsx

    27.03.2021

    ПКБИ_236.12_ОЛ.pdf

    27.03.2021

    Приложение__Форма_анкеты_участника_.docx

    27.03.2021

    Приложение_3__Форма_договора_ПАО_Уралхиммаш_.doc

    27.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Поставка Горелочного устройства». "

    Кол-во:

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