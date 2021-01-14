Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку хозяйственно-бытовых товаров на 2021 г для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009845188 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку хозяйственно-бытовых товаров на 2021 г для нужд ООО «Экоин-НОРСИ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ

Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ Юридический адрес 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7 Почтовый адрес 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46 Контактный телефон +7 904 781-08-15 Факс {} Адрес электронной почты shakirovon@ekoin-norsi.ru Ф.И.О. контактного лица Шакиров Олег Нилович Место рассмотрения предложений Кстово Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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