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Номер извещения
32009845188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку хозяйственно-бытовых товаров на 2021 г для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
Контактный телефон
+7 904 781-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
shakirovon@ekoin-norsi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакиров Олег Нилович
Место рассмотрения предложений
Кстово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку хозяйственно-бытовых товаров на 2021 г для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845188Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку хозяйственно-бытовых товаров на 2021 г для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»Кстово
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009845188Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку хозяйственно-бытовых товаров на 2021 г для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»Кстово
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845188Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку хозяйственно-бытовых товаров на 2021 г для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»Кстово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку хозяйственно-бытовых товаров на 2021 г для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»
Начальная цена
14 476,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭКОИН - НОРСИ
Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
17.22
17.22
Документация лота
Кол-во: 1
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