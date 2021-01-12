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    Главная / Торги / Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DOOSAN

    Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DOOSAN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:3012.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060372Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DOOSANМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060372

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DOOSAN

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 17:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП060372_ЭТП.pdf

    Протокол_ГП060372_1_ЭТП.pdf

    Форма_ТКП.xlsx

    Договор_поставки_ООО_ГАС.DOC

    Образец_Спецификации_к_типовому_договору_на_2020г..docx

    Приложение__2_Особые_условия_к_договорам_2.0.docx

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4384

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    yu.drobotova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DOOSAN

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 09:30 GMT +312.01.2021 09:3012.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060372Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DOOSANМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 17:0021.01.2021 17:0021.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060372Подведение итогов не позднее Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DOOSANМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 17:0021.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060372Подведение итогов не позднее Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DOOSANМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DOOSAN

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27.11.6

    Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842176/name/601af31fee21a8.51169136

    03.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/872852/name/6051a2a106bce1.23440358

    17.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок цилиндров в сборе 150102-00666B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Болт 06.02096-0412"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Болт 65.90030-0024"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Вал коленчатый Doosan 150107-00166"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вкладыш коренного подшипника 65.01110-0070"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Вкладыш коренного подшипника 65.01110-0080"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Вкладыш шатунного подшипника 65.02410-0200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Вкладыш шатунного подшипника 65.02410-0320"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Втулка распредвала 65.04410-0018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Генератор 65.26101-7173"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Гильза цилиндра 65.01201-0312C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Головка топливного фильтра 400505-00009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Датчик давления масла 65.27435-6008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Датчик оборотов коленвала 65.27103-7002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Клапан предохранительный в сборе 65.05401-5014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Кольцо компенсационное переднее вала коленчатого 65.02130-0001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кольцо поршневое 65.02503-0158"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Кольцо поршневое 65.02503-0159"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Кольцо поршневое маслосъемное 65.02503-0678"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Кольцо стопорное поршневого пальца 65.90815-0022А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Кольцо термостата 06.56342-1208"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Кольцо уплотнительное 06.56190-0706"

    Кол-во: 18

    "Позиция 23"

    "Кольцо уплотнительное 06.56190-0726"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Кольцо уплотнительное гильзы 401002-00785"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Кольцо уплотнительное гильзы 401002-00786"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Компенсатор (гофра) 65.15211-5008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Комплект упорного коренного подшипника коленчатого вала 65.01111-6539"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Корпус фильтра 400404-00008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Набор прокладок двигателя 65.99601-8058"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Насос масляный в сборе 65.05100-6188Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Палец поршня 130601-00042"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Патрубок 420107-00301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Патрубок 420108-00111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Поршень 65.02501-0704"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Прокладка 65.01903А0200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Прокладка 65.01903А0201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Прокладка 65.01905-0032"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Прокладка 65.05901-A0080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Прокладка 65.06901-А0074"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Прокладка 65.08901-0060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Прокладка 65.08902-A0057"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Прокладка 65.09901-0033"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Прокладка 65.12506-0011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Прокладка 65.15901-0010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Прокладка 65.96601-A0237"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Прокладка верхней крышки корпуса маховика 65.01903-0011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Прокладка впускного коллектора 65.08902-0078D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Прокладка выпускного коллектора 65.08901-0047"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Прокладка головки цилиндра 51.03901-0338"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Прокладка клапанной крышки 65.03905-0034"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Прокладка крышки масляного теплообменника 65.05902А0038"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Прокладка маслоотв. трубки 65.05903-0030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Прокладка маслоохладителя 65.96601-0221B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Прокладка масляного поддона 65.05904А0092"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Прокладка масляного теплообменника 400621-00018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Прокладка патрубка подачи воды 65.06903-В0010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Прокладка патрубка подачи воды 65.06903В0010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Прокладка термостата 65.06901-A0069"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Прокладка трубки 65.96601-0046A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Прокладка трубки 65.96601-0067"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Прокладка трубки масляной 65.96601-0055"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Прокладка турбокомпрессора 65.08901-0063"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Распредвал 65.04401-0439"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Сальник коленвала задний 65.01510-0141"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Сальник коленвала передний 65.01510-0153A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Теплообменник 65.05601-7135"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Термостат 65.06402-0006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Фильтр картерных газов 51.01804-7023 ДЭС с ДВС DOOSAN DP158LD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Форсунка топливная в сборе 65.10101-7051"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Хомут 65.97401-6040"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Шайба 06.16110-0106"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Шайба 401109-00124"

    Кол-во: 16

    "Позиция 73"

    "Шайба 65.96507-0001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 74"

    "Шайба 65.98701-0075"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Шайба упорная распредвала двигателя 120816-00123"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Шатун в сборе 150121-00107"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Штуцер 120703-00016"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    "Штуцер 120703-00030"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Штуцер 120703-00033"

    Кол-во: 8

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