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Номер извещения
32009844788
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844788Дата и время окончания срока приема заявок Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.Пермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844788Дата и время вскрытия заявок Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.Пермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.
Начальная цена
168 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
65.1
65.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844788Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.Пермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844788Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.Пермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.
Начальная цена
7 269 492,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
65.1
65.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844788Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годыПермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844788Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годыПермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годыПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы
Начальная цена
2 183 596,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
65.1
65.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844788Дата и время окончания срока приема заявок Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 годПермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844788Дата и время вскрытия заявок Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 годПермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 годПермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 годПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 год
Начальная цена
601 230,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
65.1
65.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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