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    Главная / Торги / Оказание услуг по страхованию для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Оказание услуг по страхованию для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844788Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годыПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009844788

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по страхованию для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лот_2_ОСАГО.zip

    Лот_3_КАСКО.zip

    Лот_1_ВДГО.zip

    Лот_4_ОПО.zip

    Документация_178_2020_ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844788Дата и время окончания срока приема заявок Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844788Дата и время вскрытия заявок Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.Пермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год.

    Начальная цена

    168 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844788Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844788Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.Пермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы.

    Начальная цена

    7 269 492,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844788Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годыПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844788Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годыПермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годыПермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годыПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы

    Начальная цена

    2 183 596,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844788Дата и время окончания срока приема заявок Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 годПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844788Дата и время вскрытия заявок Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 годПермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 годПермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844788Подведение итогов не позднее Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 годПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте на 2021 год

    Начальная цена

    601 230,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

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