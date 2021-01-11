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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту сооружения 135 (холодильный центр ВЖСОТР) пл.200

    Выполнение работ по ремонту сооружения 135 (холодильный центр ВЖСОТР) пл.200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845158Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту сооружения 135 (холодильный центр ВЖСОТР) пл.200 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009845158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту сооружения 135 (холодильный центр ВЖСОТР) пл.200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 16:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_вторых_частей__подведения_итогов__РПЗ_2223.pdf

    Приложение__3_к_ТЗ___Смета.pdf

    Извещение_аукцион_СМП_РПЗ_2223.docx

    Раздел_9_документации.docx

    Документация_аукцион_СМП_РПЗ_2223.docx

    Раздел_8_документации.doc

    Приложение__2_к_ТЗ.pdf

    Приложение__1_к_ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    V.Chajkovskij@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Чайковский В. И.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту сооружения 135 (холодильный центр ВЖСОТР) пл.200

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 23:5925.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845158Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту сооружения 135 (холодильный центр ВЖСОТР) пл.200 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту сооружения 135 (холодильный центр ВЖСОТР) пл.200

    Начальная цена

    889 525,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835667/name/60101ea515d3f5.87963637

    26.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1.00000

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