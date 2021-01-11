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Номер извещения
ГП060352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Поставка системы подачи ингибитора (СИП)»».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.12.2020 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-16
Факс
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Адрес электронной почты
Oleg.Nevolin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Неволин Олег Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Поставка системы подачи ингибитора (СИП)»».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 14:00 GMT +311.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060352Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка системы подачи ингибитора (СИП)»». Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 14:0011.01.2021 14:0011.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060352Дата и время вскрытия заявок «Поставка системы подачи ингибитора (СИП)»». Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Поставка системы подачи ингибитора (СИП)»».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
C
Документация лота
Кол-во:
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