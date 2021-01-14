"Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке товара (товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)) Стоимость товара включает в себя: непосредственно стоимость товара, техническую документацию, а также все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, связанные с поставкой товара Срок поставки Товара: не более 110 (Ста десяти) календарных дней с момента подписания Договора.