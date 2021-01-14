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    Главная / Торги / Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060350Дата и время окончания срока приема заявок Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060350

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ__8_от_21.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 952 325-67-30

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 08:00 GMT +314.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060350Дата и время окончания срока приема заявок Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 08:0014.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060350Дата и время вскрытия заявок Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 12:0021.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060350Подведение итогов не позднее Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    607 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика любым доступным способом до склада грузополучателя, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке товара (товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)) Стоимость товара включает в себя: непосредственно стоимость товара, техническую документацию, а также все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, связанные с поставкой товара Срок поставки Товара: не более 110 (Ста десяти) календарных дней с момента подписания Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Проект договора

    12.01.2021

    Техническое задание

    12.01.2021

    Извещение о проведении запроса котировок_продление срока подачи заявок до 14.01.2021

    12.01.2021

    Протокол о продлении срока подачи заявок до 14.01.2021

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833408/name/600aab6b9222a2.70171443

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка яса гидравлического закрытого типа ЯГЗ-146М или аналога для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

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