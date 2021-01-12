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Номер извещения
32009844685
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по восстановлению гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.12.2020 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шангареева Инна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
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Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 07:00 GMT +312.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844685Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 07:0012.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844685Дата и время вскрытия заявок Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.01.202112.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844685Подведение итогов не позднее Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска)
Начальная цена
8 353,28
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
33.13.11.000
33.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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