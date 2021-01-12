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    Главная / Торги / выполнение работ по восстановлению гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска)

    выполнение работ по восстановлению гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844685Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009844685

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по восстановлению гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение___2_к_Извещению_о_закупке__тех_задание_.docx

    Приожение___1_к_Извещению_о_закупке__проект_договора_.docx

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 07:00 GMT +312.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844685Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 07:0012.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844685Дата и время вскрытия заявок Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844685Подведение итогов не позднее Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска) Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановление гелиевого течеискателя (восстановление гелиевого течеискателя Adixen ASM310 зав.№ HDL 1403733. 2014 года выпуска)

    Начальная цена

    8 353,28

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    33.13.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826128/name/5ffe789fa05365.50929996

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электронного и оптического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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