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Номер извещения
ГП060347
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для смартфонов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Контактный телефон
+7 812 448-24-01
Адрес электронной почты
Loginova.KG@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логинова Кристина Георгиевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для смартфонов
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 18:00 GMT +313.01.2021 18:0013.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060347Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для смартфоновСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка материалов для смартфонов
Официальный сайт, на котором размещена документация
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