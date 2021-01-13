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    Главная / Торги / Термопреобразователи

    Термопреобразователи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060349Дата и время окончания срока приема заявок ТермопреобразователиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    972

    Наименование закупки

    Термопреобразователи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060349_протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.doc

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айдарова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Термопреобразователи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060349Дата и время окончания срока приема заявок ТермопреобразователиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 11:0013.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060349Дата и время вскрытия заявок ТермопреобразователиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    05.02.2021 15:0005.02.2021 15:0005.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060349Подведение итогов не позднее ТермопреобразователиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 15:0005.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060349Подведение итогов не позднее ТермопреобразователиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Термопреобразователи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841289/name/601a24a2ab63c9.38140973

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ; ТС-1388/ExBG2/5ШМ/-/; Pt100/-50…+200С/160/; 6/10,0/КММФЭ/В/ -/-; №3/ГП ТВ4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ; ТС-1388/ExBG2/1/-/; Pt100/-50…+200С/30/; 5/10,0/КММФЭ/В/ -/-; №3/ГП ТВ4"

    Кол-во: 6

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