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Номер извещения
32009844594
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844594Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844594Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
256 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844594Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844594Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
208 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844594Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844594Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
213 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844594Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».Пермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844594Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».Пермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».
Начальная цена
238 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844594Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844594Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
238 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844594Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844594Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
216 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844594Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844594Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
172 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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