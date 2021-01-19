Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 862

"Позиция 2" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 159-0 250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 250 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1,2 для 250 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 4" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 273-400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 400-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 1275

"Позиция 6" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 159-250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250х1,8х450 для 250 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 8" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-ОЦ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 400.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1350x800x0,7 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315х1.8х450 для 315 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 1473

"Позиция 10" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 11" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 159-250 ТУ 5768-004-35349408-2008 ; - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 250-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250х1,8х450 в комплекте с замком 455х100 и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 159-250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1 пог. м/1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 250-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250х1,2х450 в комплекте с замком 455х100 и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 219-315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 778

"Позиция 15" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315х1.8х450 для 315 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 576

"Позиция 16" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 219-315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 1359

"Позиция 17" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 18" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 181

"Позиция 20" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 28

"Позиция 21" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 22" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 28

"Позиция 23" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-ОЦ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 400.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1350x800x0,7 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 24" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 28

"Позиция 25" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 26" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 28

"Позиция 27" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 28" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог. м/1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 14

"Позиция 29" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ ф159-ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1,2 для 250 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 667

"Позиция 30" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-ОЦ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1.0пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450х1.2 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 860x800x0,7 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1,0 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф250 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 28

"Позиция 32" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-ОЦ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159х450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1,0 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1.2 в комплекте с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 860x800x0,7 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 33" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 34" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-ОЦ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 400.450х1.8 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1350x800x0,7 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ Ø273 - Ø400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 28

"Позиция 36" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-ОЦ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ Ø273 - Ø400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 400.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1350x800x0,7 для Ø400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 37" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ ф273-ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог. м/1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 400х1.8х450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 1162

"Позиция 38" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450.1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1.0 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1.2 для ф250 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 39" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-ОЦ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1.0пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450х1.2 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 860x800x0,7 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ ф159-ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф250 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 224

"Позиция 41" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450.1.2 с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ Ø159 - Ø250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1,0 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1,2 для Ø250 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 28

"Позиция 42" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-ОЦ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159х450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ Ø159 - Ø250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1,0 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1.2 в комплекте с замком и праймером - (2компл./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 860x800x0,7 для Ø250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 219-315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 1023

"Позиция 44" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 45" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 46" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 47" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 48" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 28

"Позиция 50" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 51" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 28

"Позиция 52" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 6

"Позиция 53" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 54" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 компл./1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 273-400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 400-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 219-315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: – Манжета ТИАЛ-МГП 159.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл./1стык); – Скорлупа ППУ Ø159 – Ø250 ТУ 5768-004-35349408-2008 – (1.0 пог.м/ 1 стык); – Обечайка 860х700х1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø250 – (1 шт./1 стык); – Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 – 13 шт/стык. – Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1,2 для Ø250 в комплекте с замком и праймером – (2компл./ 1стык)." Кол-во: 2

"Позиция 59" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: – Манжета ТИАЛ-МГП 273х1,4х450 в комплекте с замком и праймером (1 компл./1 стык); – Скорлупа ППУ Ø273 – Ø400 ТУ 5768-004-35349408-2008 – (0,850 пог.м/1 стык); – Обечайка 1350х700х1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø400 – (1 шт./1 стык); – Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 – 16 шт/стык.; – Манжета ТИАЛ-МГП 400х1,8х450 в комплекте с замком и праймером – (2 компл./1 стык)." Кол-во: 1

"Позиция 60" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: – Манжета ТИАЛ-МГП 219х1,2х450 с замком и праймером (1шт/1стык); – Скорлупа ППУ Ø219 – Ø315 ТУ 5768-004-35349408-2008 – (0,950 пог.м/ 1 стык); – Обечайка 1060х700х1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø315 – (1 шт./1 стык); – Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 – 14 шт/стык. – Манжета ТИАЛ-МГП 315х1,8х450 для Ø315 с замком и праймером – (2шт./ 1стык)." Кол-во: 2

"Позиция 61" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450.1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1.0 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1.2 для ф250 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень" Кол-во: 35

"Позиция 62" "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 159-250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 250-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250х1,8х450 в комплекте с замком 455х100 и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 57 ППУ-ОЦ 140 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀57х3,0 в металлической защитной оболочке диаметром 140мм" Кол-во: 8

"Позиция 64" "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 159 ППУ-ПЭ 280 СПК-1 при подземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀159х4,5 в защитной оболочке из полиэтилена диаметром 280мм" Кол-во: 7

"Позиция 65" "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 159 ППУ-ОЦ 250 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀159х4,5 в металлической защитной оболочке диаметром 250мм" Кол-во: 22

"Позиция 66" "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 89 ППУ-ОЦ 280 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀89х3,5 в металлической защитной оболочке диаметром 280мм" Кол-во: 34

"Позиция 67" "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 89 ППУ-ОЦ 280 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀89х3,5 в металлической защитной оболочке диаметром 280мм" Кол-во: 28

"Позиция 68" "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 273 ППУ-ОЦ 500 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀273х7,0 в металлической защитной оболочке диаметром 500мм" Кол-во: 31

"Позиция 69" "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 108 ППУ-ОЦ 315 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀108х4,0 в металлической защитной оболочке диаметром 315мм" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Комплект материалов для заделки сварного соединения Ст 108-ППУ-ОЦ 315 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе Ø108х4,0 в металлической защитной оболочке диаметром 315мм" Кол-во: 7

"Позиция 71" "Комплект материалов для заделки сварного соединения Ст 159-ППУ-ОЦ 355 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе Ø159х4,5 в металлической защитной оболочке диаметром 355мм" Кол-во: 4

"Позиция 72" "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 108 ППУ-ОЦ 315 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀108х4,0 в металлической защитной оболочке диаметром 315мм" Кол-во: 538