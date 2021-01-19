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Номер извещения
ГП060449
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
n.maksimkina@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимкина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 12:00 GMT +319.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060449Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 12:0019.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060449Дата и время вскрытия заявок Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 21:5929.01.2021 21:5929.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060449Подведение итогов не позднее Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11 044 комплекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
629306, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Промысловая, д.29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
23.99.19.111
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