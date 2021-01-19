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    Главная / Торги / Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков.

    Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060449Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 09:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060449_second_parts_protocol.rtf

    ГП060449_second_parts_protocol__2_.rtf

    Корректир.__Прил2__Форма_ТКП_комплектов_материалов_для_заделки_сварных_стыков.XLSX

    Прил1___техническое_задание__1_.docx

    upload_positions_form.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    n.maksimkina@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимкина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 12:00 GMT +319.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060449Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 12:0019.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060449Дата и время вскрытия заявок Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 21:5929.01.2021 21:5929.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060449Подведение итогов не позднее Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 21:5929.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060449Подведение итогов не позднее Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение комплектов материалов для заделки сварных стыков трубопроводов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11 044 комплекта

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    629306, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Промысловая, д.29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплата,50% оплата по факту поставки всего объема МТР до склада покупателя в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842751/name/601bd95b5c3375.47385007

    04.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842862/name/601be77041e273.34986945

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 862

    "Позиция 2"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 159-0 250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 250 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1,2 для 250 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 4"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 273-400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 400-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 1275

    "Позиция 6"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 159-250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250х1,8х450 для 250 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 8"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-ОЦ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 400.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1350x800x0,7 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315х1.8х450 для 315 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 1473

    "Позиция 10"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 11"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 159-250 ТУ 5768-004-35349408-2008 ; - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 250-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250х1,8х450 в комплекте с замком 455х100 и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 159-250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1 пог. м/1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 250-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250х1,2х450 в комплекте с замком 455х100 и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 219-315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 778

    "Позиция 15"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315х1.8х450 для 315 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 576

    "Позиция 16"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 219-315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 1359

    "Позиция 17"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 18"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 181

    "Позиция 20"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 28

    "Позиция 21"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 28

    "Позиция 23"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-ОЦ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 400.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1350x800x0,7 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 28

    "Позиция 25"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 28

    "Позиция 27"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог. м/1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 14

    "Позиция 29"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ ф159-ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1,2 для 250 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 667

    "Позиция 30"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-ОЦ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1.0пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450х1.2 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 860x800x0,7 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1,0 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф250 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 28

    "Позиция 32"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-ОЦ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159х450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1,0 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1.2 в комплекте с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 860x800x0,7 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 34"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-ОЦ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф273 - ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 400.450х1.8 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1350x800x0,7 для ф400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ Ø273 - Ø400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 28

    "Позиция 36"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-ОЦ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ Ø273 - Ø400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 400.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1350x800x0,7 для Ø400 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 16 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ ф273-ф400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,850 пог. м/1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф400 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 400х1.8х450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 1162

    "Позиция 38"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450.1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1.0 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1.2 для ф250 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 39"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-ОЦ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1.0пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450х1.2 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 860x800x0,7 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ ф159-ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф250 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 224

    "Позиция 41"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450.1.2 с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ Ø159 - Ø250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1,0 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1,2 для Ø250 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 28

    "Позиция 42"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-ОЦ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159х450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ Ø159 - Ø250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1,0 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1.2 в комплекте с замком и праймером - (2компл./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 860x800x0,7 для Ø250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 219-315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 1023

    "Позиция 44"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 45"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 48"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 28

    "Позиция 50"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450.1,8 для ф315 в комплекте с замком и праймером - (2 компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 28

    "Позиция 52"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 с замком и праймером - (2компл/1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 54"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-ОЦ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-7 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219.450х1.2 с замком и праймером (1шт/1стык); - Скорлупа ППУ ф219 - ф315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог.м/ 1 стык); -Манжета ТИАЛ-МГП 315.450х1.8 для ф315 с замком и праймером - (2шт./1стык); - Обечайка из оцинкованной стали 1060x800x0,7 для ф315 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 14 шт/стык, ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 компл./1 стык); -Скорлупа ППУ 0 219-0 315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 0 315 -(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 273x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 273-400 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1350x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 400-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 16 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 400x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 219x1,2x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 219-315 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 1060x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 315-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 14 шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 315x1,8x450 в комплекте с замком и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: – Манжета ТИАЛ-МГП 159.450.1,2 в комплекте с замком и праймером (1компл./1стык); – Скорлупа ППУ Ø159 – Ø250 ТУ 5768-004-35349408-2008 – (1.0 пог.м/ 1 стык); – Обечайка 860х700х1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø250 – (1 шт./1 стык); – Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 – 13 шт/стык. – Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1,2 для Ø250 в комплекте с замком и праймером – (2компл./ 1стык)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 273-АП-ППУ-СтПЭ 400 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: – Манжета ТИАЛ-МГП 273х1,4х450 в комплекте с замком и праймером (1 компл./1 стык); – Скорлупа ППУ Ø273 – Ø400 ТУ 5768-004-35349408-2008 – (0,850 пог.м/1 стык); – Обечайка 1350х700х1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø400 – (1 шт./1 стык); – Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 – 16 шт/стык.; – Манжета ТИАЛ-МГП 400х1,8х450 в комплекте с замком и праймером – (2 компл./1 стык)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 219-АП-ППУ-СтПЭ 315 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: – Манжета ТИАЛ-МГП 219х1,2х450 с замком и праймером (1шт/1стык); – Скорлупа ППУ Ø219 – Ø315 ТУ 5768-004-35349408-2008 – (0,950 пог.м/ 1 стык); – Обечайка 1060х700х1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для Ø315 – (1 шт./1 стык); – Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 – 14 шт/стык. – Манжета ТИАЛ-МГП 315х1,8х450 для Ø315 с замком и праймером – (2шт./ 1стык)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159.450.1.2 в комплекте с замком и праймером (1компл/1стык); - Скорлупа ППУ ф159 - ф250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (1.0 пог.м/ 1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для ф250 - (1 шт./1 стык); -Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80- 13 шт/стык. -Манжета ТИАЛ-МГП 250.450.1.2 для ф250 в комплекте с замком и праймером - (2компл/1стык), ЗАО «Сибпромкомплект» г.Тюмень"

    Кол-во: 35

    "Позиция 62"

    "Комплект материалов для заделки сварного стыка на трубопроводе Ст 159-АП-ППУ-СтПЭ 250 ТУ 5768-001-35349408-2012 СПК-6 L=560 мм с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием (ПЭПк-3Н) по ТУ 1390-002-35349408-2011 и заводской теплоизоляцией из пенополиуретана по ТУ 5768-001-35349408-2012 В комплект входит: -Манжета ТИАЛ-МГП 159x1,4x450 в комплекте с замком и праймером (1 шт/1 стык); -Скорлупа ППУ 159-250 ТУ 5768-004-35349408-2008 - (0,950 пог. м/1 стык); - Обечайка 860x700x1,0 из черной стали покрытая Праймером НК-50 для 250-(1 шт./1 стык); - Саморез 4,2х19 п/ш сверло оцинк. ГОСТ 10618-80 - 13шт./стык; - Манжета ТИАЛ-МГП 250х1,8х450 в комплекте с замком 455х100 и праймером (2 компл./1 стык) ЗАО "Сибпромкомплект", г.Тюмень"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 57 ППУ-ОЦ 140 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀57х3,0 в металлической защитной оболочке диаметром 140мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 159 ППУ-ПЭ 280 СПК-1 при подземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀159х4,5 в защитной оболочке из полиэтилена диаметром 280мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 65"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 159 ППУ-ОЦ 250 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀159х4,5 в металлической защитной оболочке диаметром 250мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 66"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 89 ППУ-ОЦ 280 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀89х3,5 в металлической защитной оболочке диаметром 280мм"

    Кол-во: 34

    "Позиция 67"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 89 ППУ-ОЦ 280 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀89х3,5 в металлической защитной оболочке диаметром 280мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 68"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 273 ППУ-ОЦ 500 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀273х7,0 в металлической защитной оболочке диаметром 500мм"

    Кол-во: 31

    "Позиция 69"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 108 ППУ-ОЦ 315 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀108х4,0 в металлической защитной оболочке диаметром 315мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения Ст 108-ППУ-ОЦ 315 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе Ø108х4,0 в металлической защитной оболочке диаметром 315мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения Ст 159-ППУ-ОЦ 355 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе Ø159х4,5 в металлической защитной оболочке диаметром 355мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 108 ППУ-ОЦ 315 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀108х4,0 в металлической защитной оболочке диаметром 315мм"

    Кол-во: 538

    "Позиция 73"

    "Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 89 ППУ-ОЦ 280 СПК-2 при надземной прокладке с применением пенополиуретановых скорлуп на трубопроводе ⌀89х4 в металлической защитной оболочке диаметром 280мм"

    Кол-во: 40

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