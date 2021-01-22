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    Главная / Торги / Запроса предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку системы бесперебойного питания, выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ

    Запроса предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку системы бесперебойного питания, выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844905Дата и время окончания срока приема заявок Закупка системы бесперебойного питания, выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009844905

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запроса предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку системы бесперебойного питания, выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 16:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    ekolesnikova@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесникова Элеонора Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка системы бесперебойного питания, выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 17:0005.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844905Подведение итогов не позднее Закупка системы бесперебойного питания, выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка системы бесперебойного питания, выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ

    Начальная цена

    4 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    27.20.22.000

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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