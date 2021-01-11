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    Главная / Торги / Оказание хозяйственно-бытовых услуг в зданиях и помещениях ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

    Оказание хозяйственно-бытовых услуг в зданиях и помещениях ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 06:5911.01.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844602Дата и время окончания срока приема заявок Оказание хозяйственно-бытовых услугУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009844602

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание хозяйственно-бытовых услуг в зданиях и помещениях ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Порядок_оценки_заявок_662_2020_12.docx

    Проект_договора_возмездного_оказания_услуг_662_2020_12.docx

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2__662_2020_12.xlsx

    Извещение_662_2020_12_в_ред._1.docx

    Документация_662_2020_12_в_ред.__1.docx

    Техническое_задание_662_2020_12.docx

    Извещение_о_внесении_изм.в_ред._1_662_2020_12.pdf

    Извещение_о_завершении_процедуры_662_2020_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание хозяйственно-бытовых услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844602Подведение итогов не позднее Оказание хозяйственно-бытовых услугУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание хозяйственно-бытовых услуг

    Начальная цена

    2 137 226,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    81.29

    Услуги по чистке и уборке прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.1

    Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832699/name/6009882db9e5d9.86121528

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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