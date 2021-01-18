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Номер извещения
32009844434
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 годах. (СКС-1974)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
24.12.2020 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аблякимов Рустем Энверович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 16:00 GMT +318.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844434Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Самара
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 16:00GMT +318.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844434Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Самара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.01.202122.01.2021 17:3022.01.2021 17:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009844434Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Самара
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 17:3029.01.2021 17:3029.01.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844434Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Начальная цена
1 920 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
65.12.2
65.12
Документация лота
Кол-во:
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