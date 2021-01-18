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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 годах. (СКС-1974)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 годах. (СКС-1974)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844434Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009844434

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1974

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 годах. (СКС-1974)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    24.12.2020 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_Протокол__3920_от_27.01.2021_СКС_1974.pdf

    СКС_1974.zip

    Извещение_об_изменении_ЗД_от_28.12.2020.pdf

    СКС_1974__от_28.12.2020.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аблякимов Рустем Энверович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 16:00 GMT +318.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844434Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 16:00GMT +318.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844434Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Самара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.01.202122.01.2021 17:3022.01.2021 17:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009844434Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Самара

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 17:3029.01.2021 17:3029.01.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844434Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 17:3029.01.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844434Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

    Начальная цена

    1 920 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    65.12.2

    Услуги по страхованию автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836223/name/601138ba474530.90450240

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во:

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