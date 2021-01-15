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Номер извещения
ГП060345
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить неисключительное право (простую (неисключительную) лицензию) на использование программ для ЭВМ Veeam и сертификаты технической поддержки Veeam для ПАО "Газпром нефть"
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 06127028
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молочникова Дария Николаевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программ для ЭВМ Veeam и сертификатов
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 09:30 GMT +315.01.2021 09:3015.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060345Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программ для ЭВМ Veeam и сертификатовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программ для ЭВМ Veeam и сертификатов
Официальный сайт, на котором размещена документация
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