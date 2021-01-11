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    Главная / Торги / Закупка услуг по уборке производственных помещений

    Закупка услуг по уборке производственных помещений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844334Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по уборке производственных помещений г. Москва, ул. Велозаводская, д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009844334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка услуг по уборке производственных помещений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __4_Расчет_НМЦД.PDF

    __1_Извещение_ЗКЭФ_без_СМСП.docx

    __3_Техническое_задание.doc

    __2_Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Изморин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по уборке производственных помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 09:00 GMT +311.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844334Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по уборке производственных помещений г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844334Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по уборке производственных помещений г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844334Подведение итогов не позднее Закупка услуг по уборке производственных помещений г. Москва, ул. Велозаводская, д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по уборке производственных помещений

    Начальная цена

    643 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    81.22.12.000

    Услуги по чистке и уборке специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    81.22

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
    Московская область
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