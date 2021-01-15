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    Главная / Торги / Поставка электроконвекторов в г. Мурманск

    Поставка электроконвекторов в г. Мурманск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060585Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроконвекторов в г. МурманскМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    31.12.20-ОЗЦ

    Наименование закупки

    Поставка электроконвекторов в г. Мурманск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_5._План_проведения_инспекций..XLS

    Приложение_10._Требования_к_упаковке_и_маркировке..DOCX

    Извещение_об_изменении_срока_подведения_итогов_29.01_электроконвекторы.docx

    Приложение_1_к_Техническому_заданию__Сводная_ведомость_на_поставку_электроконвекторов.XLSX

    Извещение_ОЗЦ_электроконвекторы.docx

    Приложение_1._Спецификация.XLSX

    Приложение_2._Техническое_задание_на_поставку_электроконвекторов.DOCX

    Приложение_3._График_поставки..DOCX

    Приложение_6._Уведомление_о_несоответствии__Форма_.DOCX

    Извещение_об_изменении_срока_подведения_итогов_05.02_электроконвекторы.docx

    Приложение_4._Требования_к_оформлению_документации_поставщиков.DOC

    Приложение_8._Акт_приема_передачи_Товара__Форма_.DOCX

    Приложение_9._Разрешение_на_отгрузку__Форма_.DOCX

    Приложение_к_ТЗ__Сводная_ведомость_на_поставку_электроконвекторов.XLSX

    Проект_договора.DOCX

    Извещение_об_изменении__срока_15.01_электроконвекторы.docx

    Приложение_7.__Перечень_требуемой_документации_Поставщика.XLSX

    Извещение_об_изменении_срока_подведения_итогов_12.02_электроконвекторы.docx

    выписка_из_протокола_поставка_электроконвекторов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    Почтовый адрес

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Контактный телефон

    495 доб.4195101

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rusgasshelf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Житников Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроконвекторов в г. Мурманск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060585Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроконвекторов в г. МурманскМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060585Дата и время вскрытия заявок Поставка электроконвекторов в г. МурманскМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 18:0012.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060585Подведение итогов не позднее Поставка электроконвекторов в г. МурманскМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроконвекторов в г. Мурманск

    Начальная цена

    5 695 125,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технической документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Классификатор ОКПД2

    27.51.26

    Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева почвы

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/848088/name/6025475a2319c9.37378435

    11.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электроконвекторов в г. Мурманск"

    Кол-во: 1

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