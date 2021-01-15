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    Главная / Торги / Оказание услуг вакцинации против клещевого энцефалита (п. 522 ПЗ)

    Оказание услуг вакцинации против клещевого энцефалита (п. 522 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844338Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг вакцинации против клещевого энцефалита (п. 522 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009844338

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    522тПЗ

    Наименование закупки

    Оказание услуг вакцинации против клещевого энцефалита (п. 522 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    24.12.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-17-04

    Адрес электронной почты

    Stolbova.MV@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столбова Марина Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг вакцинации против клещевого энцефалита (п. 522 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 14:00 GMT +315.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844338Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг вакцинации против клещевого энцефалита (п. 522 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг вакцинации против клещевого энцефалита (п. 522 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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