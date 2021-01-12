"Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара (Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)) Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, техническую документацию, доставку Товара до базиса, указанного в Техническом задании, а также все дополнительные расходы, в том числе стоимость тары, упаковки, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, связанные с поставкой Товара Срок поставки: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора