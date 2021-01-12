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    Главная / Торги / Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ__3_от_14.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 952 325-67-30

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 08:00 GMT +312.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 08:0012.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060340Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060340Подведение итогов не позднее Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    3 679 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 комплекта

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика до склада по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара (Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)) Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, техническую документацию, доставку Товара до базиса, указанного в Техническом задании, а также все дополнительные расходы, в том числе стоимость тары, упаковки, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, связанные с поставкой Товара Срок поставки: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.160

    Инструменты и приборы геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Техническое задание

    24.12.2020

    Проект договора

    24.12.2020

    Извещение о проведении запроса котировок

    24.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828237/name/60015d2d18b7a2.55057410

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплектов оборудования по технологиям Латераль, КОКС БС для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 3

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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    474 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
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