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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060341

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения_к_техническим_заданиям.zip

    Документация_177_2020_ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Исполнительной дирекции АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    256 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации объектов Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    208 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    213 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».Пермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».

    Начальная цена

    238 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 5

    Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    238 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 6

    Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    216 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 7

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060341Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060341Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации Пермь

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060341Подведение итогов не позднее оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

    Начальная цена

    172 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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