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Номер извещения
32009844509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по сбору и утилизации отходов 1 – 3 классов опасности для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2021 году(№ВК-ТС-240-20).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
24.12.2020 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сбор и утилизация отходов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844509Дата и время окончания срока приема заявок Сбор и утилизация отходовПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 12:00GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844509Дата и время вскрытия заявок Сбор и утилизация отходовПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009844509Дата окончания срока рассмотрения заявок Сбор и утилизация отходовПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
01.02.2021 15:0001.02.2021 15:0001.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844509Подведение итогов не позднее Сбор и утилизация отходовПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор и утилизация отходов
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
38.12.11
38.1
Документация лота
Кол-во:
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