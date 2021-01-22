Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на строящейся автомобильной дороге М-12 «Москва- Нижний Новгород- Казань» в Республике Татарстан (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009844655 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на строящейся автомобильной дороге М-12 «Москва- Нижний Новгород- Казань» в Республике Татарстан (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП Юридический адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Почтовый адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Контактный телефон +7 495 727-11-95 доб. 5911 Факс {} Адрес электронной почты avtodorzakupki@gmail.com Ф.И.О. контактного лица Гридасова Татьяна Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru