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Номер извещения
32009844269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров и химико-токсикологических исследований работников Оренбургского филиала ООО «А-Техникс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.12.2020 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 3532 37-68-47 доб. 1404
Факс
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Адрес электронной почты
tefimova@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимова Т. Н.
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844269Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844269Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров
Начальная цена
405 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
141 чел
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по адресу нахождения организации, проводящей медосмотр, в пределах муниципального образования г. ОренбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
86.21
86.21
Документация лота
Кол-во: 141.00000
Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844269Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844269Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований
Начальная цена
236 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
102 чел
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по адресу нахождения организации, проводящей ХТИ, в пределах муниципального образования г. ОренбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
86.90.15
86.90
Документация лота
Кол-во: 102.00000
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