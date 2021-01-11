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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров и химико-токсикологических исследований работников Оренбургского филиала ООО «А-Техникс»

    Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров и химико-токсикологических исследований работников Оренбургского филиала ООО «А-Техникс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844269Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009844269

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров и химико-токсикологических исследований работников Оренбургского филиала ООО «А-Техникс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32009844269_2.pdf

    32009844269_1.pdf

    32009844269_2.pdf

    2020_Извещение_ЗК_Общехоз_Ф1172_2020.docx

    32009844269_1.pdf

    32009844269_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 3532 37-68-47 доб. 1404

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tefimova@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимова Т. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844269Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844269Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844269Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    Начальная цена

    405 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    141 чел

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по адресу нахождения организации, проводящей медосмотр, в пределах муниципального образования г. ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    12 месяцев. Оплата: Безналичный расчет. Постоплата в течение 10 календарных дней с момента поставки товара/ оказания услуг/ выполнения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    86.21

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845732/name/602282fb444d57.12448515

    10.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/846229/name/60237f495c1735.92334001

    10.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829525/name/60057df742d955.24749683

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров "

    Кол-во: 141.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844269Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009844269Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844269Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований

    Начальная цена

    236 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    102 чел

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по адресу нахождения организации, проводящей ХТИ, в пределах муниципального образования г. ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    12 месяцев. Оплата: Безналичный расчет. Постоплата в течение 10 календарных дней с момента поставки товара/ оказания услуг/ выполнения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    86.90.15

    Услуги медицинских лабораторий

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845734/name/6022837720d332.34063731

    10.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829536/name/60057ee364c440.82479797

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению химико-токсикологических исследований "

    Кол-во: 102.00000

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