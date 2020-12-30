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Номер извещения
ГП060344
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05
Факс
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Адрес электронной почты
Kukunina.EA@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукунина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 13:00 GMT +330.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060344Дата и время окончания срока приема заявок Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
31.01.2021 13:0031.01.2021 13:0031.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060344Подведение итогов не позднее Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» город Октябрьский
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 -20 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Уфа ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
30.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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