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    Главная / Торги / Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1

    Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060344Дата и время окончания срока приема заявок Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060344

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОЛ_Шлагбаум.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 34767 9-50-05

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Kukunina.EA@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукунина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 13:00 GMT +330.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060344Дата и время окончания срока приема заявок Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2021 13:0031.01.2021 13:0031.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060344Подведение итогов не позднее Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» город Октябрьский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.01.202131.01.2021 13:0031.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060344Подведение итогов не позднее Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 . После проведения тендера заключение договора с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 -20 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Уфа ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 60 дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    30.99

    Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шлагбаум + Светофор АШК-3-380-БУШ-СВ-IIВТ4-УХЛ1 "

    Кол-во: 20

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