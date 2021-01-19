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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку сортового проката (уголок, швеллер, двутавр) на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Открытый запрос предложений на поставку сортового проката (уголок, швеллер, двутавр) на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060330Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку сортового проката (уголок, швеллер, двутавр) на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    138-ИНМ-2020

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку сортового проката (уголок, швеллер, двутавр) на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета_поставщика.docx

    Приложение___1_к_тех._заданию_сорт.xlsx

    Шаблон__ИНМ__договора_Поставка_с_заявкой__Общество_Покупатель___3531403v2____004_.docx

    Извещение_на_эл._площадку___2021.__сорт.docx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ___сортовой_прокат.docx

    ГП060330_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Юридический адрес

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    Почтовый адрес

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Контактный телефон

    +7 34126 8-92-26 доб. 55887

    Факс

    +34 123 412 689 доб. 212

    Адрес электронной почты

    larisa.ivanova@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Лариса Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку сортового проката (уголок, швеллер, двутавр) на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060330Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку сортового проката (уголок, швеллер, двутавр) на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 13:0022.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060330Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку сортового проката (уголок, швеллер, двутавр) на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060330Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку сортового проката (уголок, швеллер, двутавр) на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку сортового проката (уголок, швеллер, двутавр) на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно п.8 Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Ижнефтемаш», 426063 г.Ижевск, ул.Орджоникидзе,2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно п.14 Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Адрес местонахождения

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    24.5

    Услуги по литью металлов

    24.1

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    24.3

    Полуфабрикаты стальные прочие

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834235/name/600e8a60c78013.49531642

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двутавр 20Б1 ГОСТ Р 57837-2017/Ст3сп-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Двутавр 25Б1-ГК ГОСТ Р 57837-2017/С255-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Двутавр 30Б2-ГК ГОСТ Р 57837-2017/Ст3сп-5-св ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Двутавр 35К1 ГОСТ Р 57837-2017 Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 55

    "Позиция 5"

    "Двутавр 36М ГОСТ 19425-74/Ст3пс-5-св ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 26

    "Позиция 6"

    "Двутавр 40Б2 ГОСТ Р 57837-2017/С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 7.9

    "Позиция 7"

    "Двутавр 40Ш2 ГОСТ Р 57837-2017 Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 130

    "Позиция 8"

    "Двутавр 50Ш3 ГОСТ Р 57837-2017/Ст3сп-5-св ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3.7

    "Позиция 9"

    "Двутавр 60Ш2 ГОСТ Р 57837-2017/345-12-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 35

    "Позиция 10"

    "Пруток 12-А500С ГОСТ Р 52544-2006"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 11"

    "Уголок В-100х100х10 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 34

    "Позиция 12"

    "Уголок В-125х125х10 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5-св ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 65

    "Позиция 13"

    "Уголок В-125х125х8 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Уголок В-25х25х4 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Уголок В-32х32х4 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 6.3

    "Позиция 16"

    "Уголок В-35х35х4 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Уголок В-40х40х4 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 12.5

    "Позиция 18"

    "Уголок В-45х45х4 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 19"

    "Уголок В-50х50х5 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 29

    "Позиция 20"

    "Уголок В-63х63х5 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 43

    "Позиция 21"

    "Уголок В-63х63х6 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 22"

    "Уголок В-75х75х6 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 15.7

    "Позиция 23"

    "Уголок В-75х75х8 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Уголок В-80х80х6 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Уголок В-90х90х6 ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 26"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 7.5

    "Позиция 27"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 28"

    "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.37

    "Позиция 29"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Швеллер 20У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Швеллер 24У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Швеллер 27У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Швеллер 30У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Швеллер 6,5У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.536

    "Позиция 35"

    "Швеллер 8У ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.42

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