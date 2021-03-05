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    Главная / Торги / Мосты передние для автомобилей КАМАЗ-НЕФАЗ

    Мосты передние для автомобилей КАМАЗ-НЕФАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2021 09:3005.03.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060364Дата и время окончания срока приема заявок Мосты передние для автомобилей КАМАЗ-НЕФАЗМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060364

    Уникальный номер закупки

    2265/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2265/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Мосты передние для автомобилей КАМАЗ-НЕФАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Извещение___2265_Мосты_передние_для_автомобилей_КАМАЗ_НЕФАЗ__1_.docx

    Форма_КП_2265_Мосты_передние_для_автомобилей_КАМАЗ_НЕФАЗ.xlsx

    Техническое_задание_КАМАЗ__НЕФАЗ.pdf

    ГП060364_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.gladyshev@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладышев Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мосты передние для автомобилей КАМАЗ-НЕФАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2021 09:30 GMT +305.03.2021 09:3005.03.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060364Дата и время окончания срока приема заявок Мосты передние для автомобилей КАМАЗ-НЕФАЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2021 16:3012.03.2021 16:3012.03.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060364Подведение итогов не позднее Мосты передние для автомобилей КАМАЗ-НЕФАЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202112.03.2021 16:3012.03.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060364Подведение итогов не позднее Мосты передние для автомобилей КАМАЗ-НЕФАЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мосты передние для автомобилей КАМАЗ-НЕФАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/985804/name/60f17691e39344.47722640

    16.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мост передний в сборе (49 зубьев)"

    Кол-во: 7

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