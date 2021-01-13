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Номер извещения
ГП060331
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 3-03-15
Факс
+7 34792 3-03-15
Адрес электронной почты
plitvinov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинов Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060331Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 14:0013.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060331Дата и время вскрытия заявок Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗБелорецк
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 14:0028.01.2021 14:0028.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060331Подведение итогов не позднее Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗБелорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Партиями по согласованию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
33
45
32
30
29
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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