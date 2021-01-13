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    Главная / Торги / Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗ

    Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060331Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗБелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060331

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Договор._Подряд_2020.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_РиУ__6.0.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 3-03-15

    Факс

    +7 34792 3-03-15

    Адрес электронной почты

    plitvinov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинов Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060331Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗБелорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 14:0013.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060331Дата и время вскрытия заявок Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗБелорецк

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 14:0028.01.2021 14:0028.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060331Подведение итогов не позднее Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗБелорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 14:0028.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060331Подведение итогов не позднее Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗБелорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт агрегатов БелАЗ-7547 ( ГМП и Редуктор заднего моста). Согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Партиями по согласованию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости оказанных услуг производится в течение 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и предоставления, оформленных в соответствии с НК РФ, счетов-фактур. Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    32

    Изделия готовые прочие

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РЕМОНТ ГМП БЕЛАЗ-7547 (5+2) согласно ТЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ (Редуктор заднего моста) БЕЛАЗ-7547 согласно ТЗ"

    Кол-во: 4

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