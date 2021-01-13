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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на поставку биопрепаратов (дезодораторов) для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку биопрепаратов (дезодораторов) для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка биопрепаратов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 годаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843972

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку биопрепаратов (дезодораторов) для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    24.12.2020 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_выбор_биопрепараты.pdf

    КО_биопрепараты_1_полугодие_2021.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка биопрепаратов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 16:00 GMT +313.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка биопрепаратов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 годаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 16:0013.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843972Дата и время вскрытия заявок Поставка биопрепаратов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 годаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843972Подведение итогов не позднее Поставка биопрепаратов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 годаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843972Подведение итогов не позднее Поставка биопрепаратов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 годаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка биопрепаратов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 года

    Начальная цена

    974 332,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/854508/name/6030bf1d8a6172.97038270

    20.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "биопрепараты "

    Кол-во: 1.00000

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