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    Главная / Торги / ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»

    ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 05:3026.01.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060322Дата и время окончания срока приема заявок ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060322

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0047483-300-2020

    Наименование закупки

    ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-09-36

    Адрес электронной почты

    Ovchinnikova.YuSe@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овчинникова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 05:30 GMT +326.01.2021 05:3026.01.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060322Дата и время окончания срока приема заявок ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»Омск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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