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Номер извещения
ГП060322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.12.2020 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-09-36
Адрес электронной почты
Ovchinnikova.YuSe@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинникова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения заявок
Омск
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ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2021 05:30 GMT +326.01.2021 05:3026.01.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060322Дата и время окончания срока приема заявок ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
ТЭР проекта «Демонтаж очистных сооружений»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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