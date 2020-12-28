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Номер извещения
ГП060323
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению транспортного средства повышенной проходимости с экипажем, для перемещения сотрудников ДСКиБП АО «СТНГ» по объекту ЧНГКМ «Установка предварительной подготовки газа №2».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
ea.rodionov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по предоставлению транспортного средства повышенной проходимости с экипажем, для перемещения сотрудников ДСКиБП АО «СТНГ» по объекту ЧНГКМ «Установка предварительной подготовки газа №2».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 15:00 GMT +328.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060323Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению транспортного средства повышенной проходимости с экипажем, для перемещения сотрудников ДСКиБП АО «СТНГ» по объекту ЧНГКМ «Установка предварительной подготовки газа №2».Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 15:0030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060323Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению транспортного средства повышенной проходимости с экипажем, для перемещения сотрудников ДСКиБП АО «СТНГ» по объекту ЧНГКМ «Установка предварительной подготовки газа №2».Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060323Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению транспортного средства повышенной проходимости с экипажем, для перемещения сотрудников ДСКиБП АО «СТНГ» по объекту ЧНГКМ «Установка предварительной подготовки газа №2».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению транспортного средства повышенной проходимости с экипажем, для перемещения сотрудников ДСКиБП АО «СТНГ» по объекту ЧНГКМ «Установка предварительной подготовки газа №2».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
49
Документация лота
Кол-во: 1
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