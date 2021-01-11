Первый этап двухэтапного конкурса в электронной форме на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009845826 Уникальный номер закупки Номер закупки 687/ДКС-20 Наименование закупки Первый этап двухэтапного конкурса в электронной форме на выполнение отдельных видов работ на объектах недвижимости находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России Валюта процедуры RUB Способ закупки Предварительный отбор\Квалификационный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Первый_этап_конкурса.doc

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ Юридический адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Почтовый адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Контактный телефон +7 495 695-21-18 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@updk.ru Ф.И.О. контактного лица Бабичева Евгения Александровна Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru