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    Главная / Торги / выполнение работ по разработке ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная

    выполнение работ по разработке ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843661Дата и время окончания срока приема заявок Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843661

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    303

    Наименование закупки

    выполнение работ по разработке ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    24.12.2020 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    303.pdf

    303.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 10:00 GMT +321.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843661Дата и время окончания срока приема заявок Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 10:00GMT +321.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843661Дата и время вскрытия заявок Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.01.202127.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009843661Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2021 15:0002.02.2021 15:0002.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843661Подведение итогов не позднее Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 15:0002.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843661Подведение итогов не позднее Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная

    Начальная цена

    1 903 256,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11.140

    Услуги по очистке сточных вод (включая бытовые и промышленные сточные воды, воду из плавательных бассейнов и т. д.) с использованием физических, химических и биологических методов, таких как разжижение, просеивание, фильтрование, седиментация и анало гичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    37.00

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837935/name/6013a35eeb8675.09564555

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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