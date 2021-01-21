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Номер извещения
32009843661
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по разработке ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
24.12.2020 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-52
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
palyanova@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальянова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского,28
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Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 10:00 GMT +321.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843661Дата и время окончания срока приема заявок Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 10:00GMT +321.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843661Дата и время вскрытия заявок Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.01.202127.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009843661Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Подведение итогов не позднее
02.02.2021 15:0002.02.2021 15:0002.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843661Подведение итогов не позднее Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
02.02.202102.02.2021 15:0002.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843661Подведение итогов не позднее Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка ТЭО внедрения процессов дохлорирования – аммонизации воды на насосных станциях Кислотные Дачи, Северная, Заречная, Центральная Подзона, Западная, Заостровка, Южная
Начальная цена
1 903 256,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
37.00.11.140
37.00
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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