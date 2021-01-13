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    Главная / Торги / Поставка чистых шихтовых материалов

    Поставка чистых шихтовых материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чистых шихтовых материаловг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009843814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка чистых шихтовых материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗК_499_Извещение_чистовые_шихтовые_материалы_85_03_12_2020_ver1_.DOCX

    Протокол__18_от_19.01.2021_Поставка_чистых_шихтовых_материалов_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутузова Лилия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка чистых шихтовых материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 09:00 GMT +313.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чистых шихтовых материаловг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 09:0013.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009843814Дата и время вскрытия заявок Поставка чистых шихтовых материаловг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843814Подведение итогов не позднее Поставка чистых шихтовых материаловг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чистых шихтовых материалов

    Начальная цена

    2 678 883,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    24.45.11.000

    Никель необработанный

    Классификатор ОКВЭД2

    24.45

    Производство прочих цветных металлов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830849/name/6007bfa8b686b4.89070642

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих цветных металлов"

    Кол-во: 1209.70000

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