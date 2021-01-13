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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по наружной мойке ВС для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по наружной мойке ВС для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843727Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по наружной мойке ВСМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009843727

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по наружной мойке ВС для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 14:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32009843727_Документация_запроса_предложений_для_СМП__на_НМЦД__1270_2020_ред.2.docx

    32009843727_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1112

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    materialsupport@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хаустова М. И.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по наружной мойке ВС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 12:0021.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по наружной мойке ВСМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по наружной мойке ВС

    Начальная цена

    15 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем ограничивается начальной максимальной ценой договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): РФ, Московская область, городской округ Химки, город Химки, Международное шоссе, дом 5В, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): в течение 24 часов с момента поступления заявки. Оплата: Безналичный расчет. Оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг за отчетный период.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    81.29.19

    Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29

    Деятельность по чистке и уборке прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833163/name/600a8cf28df2d2.91124087

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по наружной мойке ВС"

    Кол-во:

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